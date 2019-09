Elektro-Busse auf der Überholspur

Bei der Stärkung öffentlicher Verkehrsmittel spielen Busse eine wichtige Rolle. Elektro-Modelle sind lokal emissionsfrei und schonen die Luftqualität, was vor allem in Städten eine große Rolle spielt. Auf der Bus-Messe in Brüssel zeigt Daimler Buses unter anderem die neusten Elektro-Busse.



"Mit unseren Marken Mercedes-Benz, Setra und Omniplus präsentieren wir auf der Messe nachhaltige und innovative Lösungen für die Busbranche der Zukunft", sagt Till Oberwörder, Leiter Daimler Buses. "Unser Auftritt zeigt, dass wir für unsere Kunden die passenden Busse und Mobilitätslösungen für jeden Einsatzzweck im Angebot haben; insbesondere im Bereich der E-Mobilität erwarten Städte und Verkehrsbetriebe passgenaue Lösungen für den ÖPNV." Bestellungen des eCitaro im dreistelligen Bereich unterstrichen, dass man damit auf dem richtigen Weg sei.



Im Zentrum des Messeauftritts steht das Gesamtsystem E-Mobilität von Daimler Buses. Der vollelektrische Mercedes-Benz eCitaro, der am Mannheimer Standort in Serie produziert wird und für Kunden bestellbar ist, bietet Städten und Verkehrsbetrieben die Möglichkeit, ihre Flotten auf lokal emissionsfreies Fahren umzustellen.



Schon heute fahren die eCitaro in Städten wie Berlin, Hamburg, Oslo/Norwegen und Ystad/Schweden im Linienbetrieb; Auslieferungen erfolgten bereits auch nach Luxemburg, Norwegen, Schweden und in die Schweiz, teilt Daimler mit. Weitere europaweite Auslieferungen sollen folgen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 12.09.2019