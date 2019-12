Elektro-Corsa lässt Weihnachtsbäume leuchten

Als Modellauto gibt es den Opel Corsa und Corsa-e im Maßstab 1:43. "Energie" lautet dabei das Zauberwort - und davon hat der batterieelektrische Corsa-e reichlich. So viel, dass er sogar die Lichter am festlich geschmückten Tannenbaum zum Leuchten bringt.



Ist der Mini-Corsa in den nächsten Wochen noch ausschließlich im Dienst von Christkind und Nikolaus unterwegs, können Liebhaber das von Minichamps gefertigte Opel-Modellauto ab Januar bestellen. Corsa- und Corsa-e-Fans erhalten dann zum Preis von 29,90 Euro ein echtes Sammlerstück - entweder als schneeweiß lackierter Opel Corsa oder als Corsa-e in Power Orange.

