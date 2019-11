Elektro-Motorrad von Seat

Seat ist nicht für Motorräder bekannt, aber für City-Flitzer. Nun also baut die spanische VW-Tochter ein kleines Elektro-Motorrad für den urbanen Raum.



Damit sei man der erste europäische Automobilhersteller, der ein vollelektrisches Motorrad anbietet, das der Leichtkraftrad-Klasse mit 125 Kubikzentimetern Hubraum entspricht, teilt Seat mit. Die Präsentation soll am 19. November 2019 im Rahmen des Smart City Expo World Congress in Barcelona stattfinden.



"Angesichts des anhaltenden Wachstums von Großstädten stellt eine effiziente und emissionsfreie Mobilität eine der größten aktuellen Herausforderungen dar", sagt Seat-Chef Luca de Meo. Mit der Ankündigung des ersten E-Motorrads in der Geschichte der Marke vollziehe man den nächsten Schritt in der Umsetzung der Strategie für urbane Mikromobilität.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 07.11.2019