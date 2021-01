Elektro-Prämie treibt die Nachfrage an

Die Bundesregierung will mit der Innovationsprämie für E-Autos den Elektromarkt ankurbeln und die Elektromobilität fördern. Laut AutoScout24 hat sich die Prämie deutlich auf die Nachfrage bei entsprechenden Modellen ausgewirkt. So gingen bei dem Online-Automarkt von Juli bis Dezember 2020 monatlich rund 80 Prozent mehr Kaufanfragen ein als in den gleichen Monaten des Vorjahres.



Der Monat mit den höchsten Zuwächsen war dabei der Juli 2020 - hier konnten sich Verkäufer über rund 90 Prozent mehr Kaufanfragen freuen. Die am stärksten nachgefragten E-Auto Modelle seit Einführung des Umweltbonus sind demnach der Renault Zoe, das Tesla Model S und der BMW i3.



"Die verstärkte Förderung der Stromer durch die Innovationsprämie hat der Elektromobilität einen deutlichen Schub gegeben", sagt Jochen Kurz, Director Product bei AutoScout24. "Auch die Verlängerung der Fördergelder bis 2025 ist positiv zu bewerten - ob die Nachfrage sich weiter auf diesem hohen Niveau halten kann, werden allerdings erst die nächsten Monate zeigen. Maßgeblich werden hierbei nicht allein die Kostenzuschüsse sein, sondern auch der Ausbau der Lade-Infrastruktur. Nicht zuletzt wird es eine Rolle spielen, ob die neuen Modelle der Hersteller die Kunden überzeugen werden."



Die Bundesregierung hatte im Rahmen ihres Corona-Konjunkturpakets die Förderung für E-Autos von 3.000 Euro auf 6.000 Euro verdoppelt, sodass Interessierte inklusive der Förderanteile der Hersteller mit einem Preisnachlass von bis zu 9.000 Euro rechnen können. Die Maßnahmen wurden mittlerweile verlängert und gelten so bis Ende 2025.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 27.01.2021