Elektro-SUV à la Ford Mustang

Ford baut ein Elektro-SUV und lässt sich beim Design vom Mustang inspirieren. Weltpremiere feiert der noch namenlose Stromer in Los Angeles.



Die Enthüllung des Neulings, der gemäß WLTP-Testzyklus eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern haben soll, ist für den 17. November 2019, 19.00 Uhr Los Angeles Ortszeit (MEZ: 18. November, 3.00 Uhr) geplant und wird per Livestream weltweit übertragen.



Das rein batterie-elektrische SUV soll in Europa, den USA und Kanada voraussichtlich im Herbst 2020 auf den Markt kommen und zu einem späteren Zeitpunkt auch in China.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 25.10.2019