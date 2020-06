Elektroautos heiß begehrt

Die gelockerten Maßnahmen im Rahmen der Corona-Krise sowie die staatliche Förderung haben Elektroautos einen Schub versetzt. So sind im Mai 2020 die Neuzulassungen von Elektro-Pkw in Deutschland laut Kraftfahrt-Bundesamt gegenüber dem Vorjahresmonat um 56,0 Prozent auf 12.358 Fahrzeuge gestiegen. Damit hat sich die Dynamik gegenüber April 2020 (+32 Prozent) deutlich verstärkt. Im bisherigen Jahresverlauf wurden 75.084 Elektroautos (+92 Prozent) angemeldet, das entspricht einem Anteil von 7,6 Prozent am Pkw-Gesamtmarkt.



Mit einem Anstieg um 107 Prozent auf 6.755 Einheiten tragen Plug-in-Hybride maßgeblich zur positiven Entwicklung im Mai bei. Damit erreichen sie einen Anteil von 55 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen mit Elektroantrieb. Die Neuzulassungen rein batterieelektrischer Fahrzeuge belaufen sich auf 5.578 Einheiten (+20 Prozent).



Die deutschen Automobilbauer konnten im Mai 2020 ihren Marktanteil am Elektro-Pkw-Markt auf rund 70 Prozent ausbauen (Vorjahresmonat: 55 Prozent). Damit haben sie einen höheren Marktanteil am Markt für Elektro-Pkw als am Pkw-Gesamtmarkt (66 Prozent). Sieben der zehn meistverkauften Elektro-Modelle zwischen Januar und Mai 2020 entfallen auf deutsche Hersteller.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 10.06.2020