Elektroprämie: Jetzt legt auch Kia nach

Nach und nach kommen die Autobauer auf den Trichter, dass es mit der von der Bundesregierung beschlossenen und für Januar in Aussicht gestellten Erhöhung des Umweltbonus für Elektrofahrzeuge länger dauern könnte. Jetzt geht auch Kia in die Offensive. Um die Kunden nicht noch länger warten zu lassen, garantiert Kia gemeinsam mit teilnehmenden Händlern die neue Kaufprämie für Elektroautos in Höhe von 6.000 Euro schon jetzt in vollem Umfang.



Sie gilt für alle ab dem 30. Januar geschlossenen Kaufverträge für noch nicht zugelassene Neufahrzeuge. "Unsere reichweitenstarken, voll alltagstauglichen Elektromodelle stoßen auf sehr großes Interesse. Deshalb geben wir den Kunden das Signal: Jetzt starten, nicht mehr warten! Sollte der erhöhte staatliche Anteil nicht rückwirkend gezahlt werden, gleicht Kia die Differenz aus", sagt Steffen Cost, Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland.

