EQ Experience: Fahrtraining mit dem Strom-Mercedes

Mercedes erweitert das Angebot seiner Fahrtrainings. Mit der EQ Experience kommt eine elektrifizierte Variante der "Driving Events" neu dazu. Sie "stellt die Elektromobilität in all ihren Facetten in den Mittelpunkt", heißt es aus Stuttgart.



Effizient und hochdynamisch soll es bei den Kursen zugehen, so das Versprechen. Dazu sollen die Alltagstauglichkeit des vollelektrischen EQC und der Plug-in-Hybride der Marke plus deren Assistenzsysteme un die Ladetechnik unter anderem auf dem Sachsenring ausführlich getestet werden können.



"Wie man die verschiedenen Fahrmodi bestmöglich nutzt, um die vorhandene Batteriekapazität maximal zu nutzen, demonstrieren die Instruktoren bei einer gemeinsamen Ausfahrt", so ein Sprecher. Besonders beliebt dürften das Fahrtraining auf dem Handlingparcours und das Ausweichen von Hindernissen mit plötzlicher Notbremsung sein.



Vier Termine stehen zunächst für die EQ Experience auf dem Programm, und zwar ab dem 13. September 2020 auf dem Sachsenring. Alle Termine, Informationen und Anmeldung für die eintägige EQ Experience zum Preis von 199 Euro sind unter mb4.me/DrivingEvents_EQC zu finden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 18.08.2020