Erste Erlebniswelt für den Polestar

Volvo hat für die Elektroauto-Marke Polestar eine eigene Erlebniswelt geschaffen: "Polestar Space". Standort des ersten Ausstellungsraums dieser Art ist die Innenstadt von Oslo. Puristisches Design, viel digitale Interaktion - so präsentiert sich die schwedische Elektromobilität auf 315 Quadratmetern.



Im Herzen der norwegischen Hauptstadt gelegen, haucht der Polestar Space einem historischen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstandenen Gebäude neues Leben ein. In den modernisierten Räumlichkeiten stehen die sogenannten Polestar-Spezialisten als Ansprechpartner für Kunden zur Verfügung, die sich für die beiden ausgestellten Modelle Polestar 1 und Polestar 2 interessieren. Probefahrten lassen sich vor Ort organisieren.



Wer ein Polestar Modell bestellen oder reservieren möchte, kann den Prozess wahlweise über die Polestar App oder die entsprechende Webseite entweder stressfrei und bequem zu Hause oder mit Hilfe der Polestar Spezialisten im Polestar Space abschließen. Da kein Fahrzeuglagerbestand existiert, gibt es auch keinen klassischen Verkäufer, der die Wunschkonfiguration des Kunden zu beeinflussen versucht.



"Der Polestar Space in Oslo ist etwas ganz Besonderes", sagt Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. Die Lage sei perfekt - genau dort, wo Menschen ohnehin einkaufen und entspannen. "Die Art und Weise, wie dieses moderne Einkaufserlebnis in einem historischen Gebäude untergebracht ist, bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass großartiges Design zeitlos ist." Unter Performance verstehe man nicht allein Fahrdynamik, sondern auch die Erfahrung, die Kunden bei der Wahl ihres Polestar Modells machen, und die tägliche Begeisterung für dieses Fahrzeug.



Oslo ist die am schnellsten wachsende Stadt Europas und eine naheliegende Wahl für den ersten Polestar Space: Norwegen weist die höchste Elektroauto-Dichte der Welt auf und bietet für neue Automobilhersteller große Chancen. Der Polestar Space soll nur Vorbote sein von 50 weiteren Standorten auf der ganzen Welt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 25.10.2019