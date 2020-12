"Erste-Hilfe-Team" rettet bewusstlosen Fußgänger

Wolfgang Sturm war mit seinem Auto auf einer Landstraße in der Region Hannover unterwegs. Da bemerkte er plötzlich einen regungslosen Mann, der von seinen Hunden umringt wurde.



Zusammen mit einer Krankenschwester und einem Rettungssanitäter leitete Wolfgang Sturm bei dem Bewusstlosen die am Ende erfolgreiche Wiederbelebung ein. "Bei dieser Hilfsaktion haben mir meine Einsätze bei der Freiwilligen Feuerwehr geholfen", sagte Wolfgang Sturm. Was ihm aber noch viel mehr gebracht hätte, seien die regelmäßigen Erste-Hilfe-Kurse gewesen, die er durch die Mitgliedschaft automatisch machen müsse. "Da ist man definitiv besser auf solch einen unerwarteten Fall vorbereitet."



Für seinen durchdachten und mutigen Einsatz haben Goodyear und der Automobilclub von Deutschland (AvD) Wolfgang Sturm zum "Held der Straße" des Monats November 2020 gekürt.

