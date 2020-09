Erste ID.3 beim Kunden

Die ersten ID.3 von Volkswagen gelangen in Kundenhand. In der Autostadt, in der Gläsernen Manufaktur und im Autohandel wurden jetzt die ersten Exemplare des Elektroautos an Kunden ausgeliefert.



"Jetzt geht es los", frohlockt Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen. "Wie versprochen liefern wir noch im Sommer den ersten ID.3 aus - und zwar komplett bilanziell CO2-neutral." Das heißt unter anderem: CO2-Emissionen werden - soweit möglich - unmittelbar bei VW vermieden und reduziert. Für die treuen Frühbucher falle jetzt auch der Startschuss für den "First Movers Club", die exklusive Community für die ersten ID.3-Kunden. Sie seien die Pioniere auf dem VW-Weg zur emissionsfreien Mobilität für alle.

