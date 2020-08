Erster deutscher Showroom für Polestar eröffnet

Für die schwedische Elektroauto-Marke Polestar gibt es nun den ersten Showroom in Deutschland. Nach dem Auftakt an der Berliner Allee in Düsseldorf sollen weitere deutsche Städte folgen: Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München. "Polestar Space" nennt sich ein solcher Ausstellungsraum.



Polestar rechnet insbesondere in den ersten Tagen nach der Premiere - basierend auf den bisherigen weltweiten Erfahrungen - mit enormen Besucherströmen. "Wir sind uns der Strahlkraft unserer Marke bewusst", erklärt Alexander Lutz, Geschäftsführer von Polestar Deutschland. "Der erste Polestar Space in Deutschland wird sicherlich zum Publikumsmagnet." Die Testfahrten für den Polestar 2 seien bereits in wenigen Minuten für die ersten Wochen restlos ausgebucht gewesen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 21.08.2020