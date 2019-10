Erster Hinweis auf den neuen Jazz

Der neue Honda Jazz erlebt am 23. Oktober auf der Tokio Motor Show seine Weltpremiere. Mit einer entscheidenden Neuheit. Denn der weiter sehr geräumige und variable japanische Kleinwagen wird laut Honda in Europa ausschließlich mit Hybridantrieb angeboten. Der soll "kraftvolle Fahrleistung mit eindrucksvoller Effizienz" verbinden. Und, so das Versprechen, der Jazz soll "Maßstäbe bei Fahrkomfort und Fahrvergnügen" setzen.



In Tokio will Honda darüber hinaus verraten, wie die künftige Eletromobilitäts-Strategie des Unternehmens aussieht.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 16.10.2019