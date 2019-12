Es wird grau auf deutschen Straßen

Die Lieblingsfarbe der Deutschen ist Blau, wie eine Umfrage ergab. Bei den Autos spiegelt sich das aber nicht wider, denn auf deutschen Straßen wird es immer grauer: Mit rund einer Million Neuzulassungen standen Grautöne zuletzt auf Platz eins der Autofarben, gefolgt von Schwarz und Weiß. Grau ist damit unter den Neuzugängen fast drei Mal häufiger als Blau.



Das ist allerdings kein deutsches Phänomen, denn international sieht es ähnlich aus. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ist in vielen Ländern ebenfalls Blau die meistgenannte Lieblingsfarbe. Doch: Laut Autolackhersteller Axalta sei die beliebteste Autofarbe weltweit Weiß. Es folgen Schwarz, Grau und Silber - und erst dann Blau.



Warum entscheiden sich so viele Menschen beim Autokauf für "unbunte" Farben? "Zum einen, weil sie neutraler und wertiger wirken - ein Vorteil beim Weiterverkauf", erklärt der Psychologe Klaus Peter Kalendruschat vom TÜV Nord. "Zum anderen wählen einige Menschen die Farbe danach aus, wie sie auf andere wirken wollen." Grau und Schwarz etwa erscheinen seriös, was im Beruf vorteilhaft sein könnte.



"Für die Wahl der Autofarbe gibt es aber auch ein objektives Kriterium", sagt Kalendruschat, "die Sicherheit!" Statistiken aus Australien von rund 850.000 Unfällen zeigten, dass dort weiße Autos seltener in Unfälle verwickelt waren als schwarze, graue und silberfarbene. Vor allem tagsüber und in der Dämmerung lag das Unfallrisiko für weiße Pkw niedriger. Mit der Persönlichkeit der Fahrerinnen und Fahrer habe das eher wenig zu tun, glaubt der Psychologe: "Weiße Autos sind bei Tag einfach besser zu sehen."

