Essen Motor Show: Tuning, Lifestyle, Motorsport

Autofans kommen jedes Jahr bei der Essen Motor Show auf ihre Kosten. Bald ist es wieder soweit. Das PS-Festival öffnet seine Tore. Mehr als 500 Aussteller präsentieren sich vom 30. November bis zum 8. Dezember 2019. Das Angebot umfasst Sportwagen, Tuning & Lifestyle, Motorsport und Classic Cars.



In Halle 3 erwarten das Publikum unter anderem die Mercedes-Fan-World sowie Auftritte von KW, dem Porsche Carrera Cup Deutschland, Skoda, Volkswagen und ZF. Premiere feiert die serienübergreifende Sondershow "Power of Motorsport". Aus ganz Europa reisen Tuning-Enthusiasten nach Essen, um neue Trends zu erleben. Die Essen Motor Show widmet deshalb gleich fünf Hallen dem Thema Tuning & Lifestyle.



Den Motorsport findet der Besucher in den Hallen 4 und 5. Hier präsentieren sich unter anderem der Deutsche Sportfahrer Kreis sowie Hockenheimring, Mustang Owners Club, Nürburgring und VLN. In der Motorsportarena in Halle 4 zeigen Aussteller neue Fahrzeuge und Rennsportler ihr Können.



In den Hallen 1 und 2 wiederum stehen über 250 klassische Automobile zum Verkauf und verströmen den Duft der Vergangenheit. Hinzu kommen mehrere Sondershows mit unverkäuflichen Supersportwagen sowie bekannten Fahrzeugen aus Film und Fernsehen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 23.10.2019