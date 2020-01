Experte: E-Autos lösen nicht alle Probleme

Ist das batterieelektrische Auto die beste Zukunftslösung für alle Fahrzeugsegmente? Nein, sagt Christoph Danzer, IAV-Manager für Antriebstechnik und früherer Professor an der TU Chemnitz. Auf dem Automobilkongress "Der Antrieb von morgen" der Fachzeitschrift MTZ forderte der Experte eine technologieoffene Diskussion über CO2-einsparende Automobile.



Die IAV, Tochter von VW und Continental, ist eine der größten Ingenieurgesellschaften in der Automobilindustrie weltweit. Sie hat die CO2-Ersparnis aller gängigen Antriebstechniken in Relation zu den Kosten gesetzt. Wenn dabei auch die Energieerzeugung einbezogen wird, kann demnach ein Elektroauto beim deutschen Energiemix im Jahr 2030 den CO2-Ausstoß auf bestenfalls 77 Gramm pro Kilometer senken. Autos mit Verbrennungsmotor liegen den Berechnungen zufolge zu diesem Zeitpunkt mit im Schnitt 95 Gramm zwar darüber, doch der Abstand laut ist Danzer "geringer als erwartet". Und: Durch Entwicklung synthetischer Kraftstoffe ließe sich diese Lücke schließen, bei vertretbaren Kosten.



Laut IAV würde Deutschland bei der Umstellung der kompletten Fahrzeugflotte auf Elektroautos den CO2-Ausstoß um maximal 50 Prozent verringern, allerdings würden gleichzeitig die Fahrzeugkosten um 81 Prozent steigen. Würde dagegen auf einen Mix aus Elektrofahrzeugen, Hybridfahrzeugen und effizienten Verbrennern gesetzt, ließe sich der CO2-Ausstoß um 26 Prozent senken, der Kostenanstieg läge nur 30 Prozent.



Gerade bei größeren Autos sieht IAV die Hybridtechnik im Vergleich zum reinen Elektroauto vorne, das wurde auf dem Automobilkongress deutlich. Zugleich sei es notwendig, verstärkt auf synthetische Kraftstoffe zu setzen, um auch den CO2-Ausstoß der vorhandenen Fahrzeugflotte kurzfristig zu reduzieren.



"Wir brauchen eine offene Technologiediskussion", fordert Danzer. "Auch der Diesel hat weiter seine Berechtigung." Wolle man den CO2-Ausstoß drastisch senken, müsse man sich eigentlich viel stärker um Schiffe, Flugzeuge und den Schwerlastverkehr. "Hier spielt energietechnisch die Musik", so Danzer. Doch dort passiere viel zu wenig.

