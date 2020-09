Extreme E: Lewis Hamilton mit eigenem Team am Start

Prominenter Zuwachs für die neue Offroad-Rennserie Extreme E: Der amtierende Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton gab jetzt seinen Einstieg mit seinem neugegründeten Team X44 bekannt. Bei Extreme E bringen Teams den professionellen Motorsport mit Elektro-SUVs in die entlegensten Winkel der Erde, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.



"Extreme E hat mich wegen seiner besonderen Umweltorientierung angesprochen", sagte Hamilton: "Jeder einzelne von uns kann etwas verändern. Und es bedeutet mir viel, dass ich meine Liebe zum Rennsport zusammen mit meiner Liebe zu unserem Planeten nutzen kann, um Positives zu bewirken. Ich bin unglaublich stolz darauf, mein eigenes Rennteam vorzustellen und den Einstieg in Extreme E zu bestätigen."



Mit der Vorstellung von X44 stehen mittlerweile acht Extreme-E-Teams fest. Neben Hamiltons X44 haben bereits sieben weitere Teams ihre Teilnahme bekanntgegeben - darunter die aus der amerikanischen IndyCar-Serie bekannten Andretti Autosport und Chip Ganassi Racing, das spanische Projekt QEV Technologies, der zweimalige Formel-E-Meister Techeetah und der britische Rennstall Veloce Racing, der von dem amtierenden Formel-E-Champion Jean-Eric Vergne mitgegründet wurde. Mit Abt Sportsline und HWA Racelab werden auch zwei deutsche Teams 2021 mit am Start sein.

