Face- und Backlift bei BMW

Er ist das erfolgreichste Einzelmodell von BMW weltweit – und jetzt gibt es von der zweiten Generation den zweiten Nachschlag. Den neuen BMW X1 als Facelift. Facelift darf man diesem Fall wörtlich nehmen. Denn hier haben die Schönheitschirurgen vom BMW-Design nicht nur eine Botoxparty gegen kleine häßliche Falten gegeben, sondern wirklich das Skalpell in die Hand genommen. Und weil die Designer gerade so in Schwung waren, haben sie sich auch am Heck zu schaffen gemacht. So ist zum Facelift noch ein Backlift dazu gekommen. Die Preise variieren kräftig zwischen 32 700 und 50 450 Euro. mid/Bild: BMW

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.10.2019