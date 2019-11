Facelift für die Nissan-Transporter

Nissan verpasst seinen Transportern NV300 und NV400 mit dem neuen Modelljahr einige Verbesserungen. Die Dieselmotoren wurden optimiert, die Motorenpalette umfasst beim NV300 nun ein Leistungsspektrum von 70 kW/95 PS bis 125 kW/170 PS. Den Nissan NV400 treibt ein 2,3-Liter-Dieselmotor an, der jetzt in drei Leistungsstufen von 99 kW/135 PS bis 132 kW/180 PS angeboten wird.



Unverändert ist das Angebot der Karosserievarianten des Nissan NV300: zwei Längen als Kastenwagen mit Einzel- und Doppelkabine sowie ein neunsitziger Kombi. Außerdem sind die beiden Transporter künftig per Apple CarPlay und Android Auto vernetzt.

