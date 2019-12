Fahrlehrer: Dringend gesucht!

Um ein Fahrzeug legal auf den Straßen zu bewegen, muss zwingend ein Führerschein her. Doch wer in Deutschland den begehrten "Lappen" haben möchte, muss oft mehrere Monate auf einen Platz in der Fahrschule warten. Diese Wartezeit könnte sich in den nächsten Jahren sogar noch erhöhen: Das Durchschnittsalter der Fahrlehrer liegt bei fast 54 Jahren. Rund 40 Prozent aller Fahrlehrer stehen kurz vor der Rente - Nachfolger in auch nur annähernd gleicher Größenordnung sind aber nicht in Sicht.



Um diesem Problem zu begegnen, hat der Shared-Service-Anbieter drivEddy (www.drivEddy.com) ein neuartiges Kooperationskonzept für Fahrschulen entwickelt. Aktuell können über die drivEddy-App Theoriefragen geübt und der eigene Lernfortschritt überwacht werden. Das digitale Angebot wird monatlich von rund 10.000 Fahrschülern genutzt. 63 Prozent davon geben an, dass sie ihre praktische Ausbildung mit mehr als nur einem Fahrlehrer machen würden. Ab Anfang 2020 können Fahrschüler ihre praktischen Stunden über die drivEddy-App flexibel bei den jeweils verfügbaren Lehrern in der Nähe buchen.



Durch die Kooperation verschiedener Fahrschulen haben Interessierte die Möglichkeit, ihren Führerschein direkt und ohne lange Wartezeit zu beginnen. Auch Fahrschulen profitieren von der Zusammenarbeit, da zeitintensive Aufgaben wie die Verwaltung und Terminabwicklung sowie der wenig gewinnbringende Theorie-Unterricht vom Kooperationspartner drivEddy übernommen werden. Die Fahrlehrer können sich somit auf die Praxis-Stunden fokussieren.

