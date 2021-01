Fahrplan für GT3-Sportwagen abgesegnet

Auch ohne Audi und BMW will die DTM in der Saison 2021 durchstarten. Obwohl wegen der Corona-Krise noch vieles in den Sternen steht, gibt es jetzt schon mal einen Rennkalender. Der offizielle Fahrplan sieht insgesamt acht Veranstaltungen vor.



Viermal startet die DTM, in der erstmals GT3-Sportwagen anstelle der gewohnten Tourenwagen zum Einsatz kommen, auf traditionellen Rennstrecken in Deutschland, auf dem Norisring, Lausitzring, Nürburgring und Hockenheimring.



Ebenfalls viermal fährt die DTM im nahen Ausland, in Monza (Italien), Zolder (Belgien), Assen (Niederlande) sowie auf dem Red Bull Ring in Österreich. Zum Auftakt gastiert die DTM vom 18. bis 20. Juni 2021 erstmals im Königlichen Park von Monza.



Der unter Vorbehalt geplante Termin Ende Mai in St. Petersburg (Igora Drive) wird nicht stattfinden. Das Finale steigt vom 01. bis 03. Oktober traditionell in Hockenheim. Der aktuelle DTM-Terminkalender wurde auch vom Automobil-Weltverband FIA bestätigt.



"Die DTM bietet für die neue Saison eine interessante Mischung anspruchsvoller Rennstrecken mit klangvollen Namen", sagt Frederic Elsner, Direktor Event der DTM-Dachorganisation ITR. Alle Rennen zur DTM werden im deutschsprachigen Raum live in SAT.1 übertragen.



Terminkalender der DTM 2021:



18.-20. Juni: Monza (Italien)

02.-04. Juli: Norisring / Nürnberg

23.-25. Juli: DEKRA Lausitzring (GP-Kurs)

06.-08. August: Zolder (Belgien)

20.-22. August: Nürburgring

03.-05. September: Red Bull Ring (Österreich)

17.-19. September: Assen (Niederlande)

01.-03. Oktober: Hockenheim

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 18.01.2021