Falschfahrerwarnung in Sekundenschnelle

Die Warnung dürfte jeder Autofahrer im Radio schon einmal gehört haben: "Achtung, Ihnen kommt ein Falschfahrer entgegen!" 2.000 dieser Warnungen sind es in Deutschland jedes Jahr. Bosch hat jetzt mit seiner cloudbasierten Falschfahrerwarnung eine Lösung entwickelt, die sowohl den Falschfahrer als auch alle gefährdeten Verkehrsteilnehmer in Sekundenschnelle vor der drohenden Gefahr warnt. Als erster Automobilhersteller setzt ab sofort Skoda auf dieses System.



Dank einer neuen Infotainment-App erhalten Autofahrer die lebensrettende Warnung damit direkt über das Display im Fahrzeug-Cockpit. Skoda bietet seine Traffication-App mit der Bosch-Falschfahrerwarnung ab dem ersten Quartal 2021 in zahlreichen Modellen wie Superb, Scala, Kamiq, Karoq und Kodiaq an.



Von Falschfahrern verursachte Unfälle passieren zum Glück selten, aber wenn sie passieren, dann meist mit schwerwiegenden Folgen. Die Warnung vor der unvorhersehbaren Gefahr über den Verkehrsfunk erfolgt jedoch meist zu spät, denn jede dritte Geisterfahrt endet bereits nach 500 Metern - und das schlimmstenfalls tödlich. Mit dem Warnsystem sollen die Unfallzahlen durch Falschfahrer nun weiter reduziert werden.



Wie funktioniert das System? Nähert sich ein Fahrzeug einer Auf- oder Abfahrt, sendet das System automatisch die aktuelle GPS-Position anonymisiert an eine Cloud. Im Cloud-Backend von Bosch wird nun die aktuelle Bewegung des Fahrzeugs mit der erlaubten Fahrtrichtung verglichen. Bei unzulässigen Abweichungen wird der Fahrer mit einem Warnhinweis im Display auf seine Falschfahrt aufmerksam gemacht. Der Clou: Die Warnung erfolgt innerhalb von wenigen Sekunden und damit in den allermeisten Fällen noch bevor der Fahrer auf die Autobahn auffährt. Zudem planen Bosch und Skoda, die Warnung unverzüglich an alle entgegenkommenden vernetzten Verkehrsteilnehmer im Gefahrenbereich weiterzugeben.



Die cloudbasierte Falschfahrerwarnung von Bosch gibt es bereits seit 2018 als Smartphone-App, sie wird inzwischen von 25 App-Partnern in Europa eingesetzt. Damit steht sie insgesamt 26 Millionen Nutzern zur Verfügung.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 10.02.2021