Fans feiern Automarken bei Facebook & Co

Das World Wide Web ist auch von Auto-Fans bevölkert. 300 Millionen Menschen weltweit folgen auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube ihren Lieblings-Marken. Doch welche Marke begeistert am meisten Nutzer? Dieser Frage ist die datengetriebene Digitalagentur "Suchdialog" (www.suchdialog.de) auf den Grund gegangen.



Und der Gewinner ist: Mercedes-Benz. Die Stern-Marke verzeichnet mit rund 47,7 Millionen die meisten Follower auf allen Kanälen. Den Schwaben dicht auf den Fersen sind die Bayerischen Motoren-Werke (BMW) mit 45,9 Millionen Fans. Auf dem dritten Platz landet Volkswagen mit 40,9 Millionen Abonnenten in den sozialen Netzwerken. Deutsche Marken sind also eindeutig die Platzhirsche in Netz.



Ausländische Marken müssen weiter um Fans buhlen. Besonders fleißig ist der japanische Hersteller Honda mit mehr als 200.000 Posts. Es gibt auch einen Rekordhalter bei den Netzwerk-Anbietern: Facebook. Dort folgen knapp 200 Millionen Menschen den Automarken.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 13.09.2019