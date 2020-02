FCA und Mahle: Datennutzung kein Problem

Die On-Board-Diagnose (OBD) ist jetzt sicherer: FCA hat als erster Autobauer seine OBD-Schnittstellen durch ein Sicherheitsgateway geschützt. Die gute Nachricht: Für Nutzer von Mahle-Diagnosegeräten wie dem TechPRO (Mahle) oder Connex (Brain Bee) stellt das kein Problem dar.



Denn zwischen Mahle und FCA gibt es eine entsprechende Vereinbarung, damit Nutzer problemlos auf die Server von FCA zugreifen und alle für Diagnose und Service notwendigen Informationen abrufen können. Hinweise, dass durch die Diagnose- und Konnektivitätsprotokolle Dritte auf sicherheitsrelevante Funktionen der Fahrzeuge zugreifen können, waren der Grund für die Einführung eines Sicherheitsgateways.



So kann seitdem über die OBD-Schnittstelle nur noch gelesen, nicht aber geschrieben oder Einträge gelöscht werden. Veränderungen an den Fahrzeugsystemen waren so bisher nur noch über Originaltester von FCA möglich.

