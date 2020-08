Fiat bietet umweltfreundlichen "Summer Deal"

Fiat will Kunden den Umstieg auf umweltfreundlichere Technologie schmackhaft machen. Mit dem "Summer Deal" bieten die Italiener die Hybrid-Versionen von Fiat 500 und Fiat Panda Urban zu günstigen Finanzierungskonditionen an. Bei einem Zinssatz von null Prozent beträgt die Monatsrate für den Fiat 500 Hybrid ab 99 Euro. Für den Fiat Panda Urban Hybrid ist in dieser Aktion eine Finanzierung verfügbar, die eine Monatsrate von nur 39 Euro beinhaltet.



Fiat 500 Hybrid und Fiat Panda Hybrid sind mit einem Benziner ausgerüstet, der 51 kW/70 PS leistet und beim Anfahren durch einen Riemen-Starter-Generator unterstützt wird. Diese sogenannte Mild-Hybrid-Technologie reduziert Verbrauch und CO2-Emissionen. Laut Fiat verbrauchen der 500 Hybrid und Panda Hybrid im Durchschnitt 4,1 Liter Benzin je 100 Kilometer. Wichtig zu wissen: Durch die Kombination aus Benziner und Riemen-Starter-Generator sind beide Modelle unabhängig von Ladestationen.

