Fiat bietet weniger für More

Für Fiat-Kunden gilt jetzt: Wer weniger zahlen will, muss More nehmen. Denn die gleichnamigen Sondermodelle der Baureihen Fiat Tipo, Fiat 500X und Fiat Panda bieten Käufern nicht nur zusätzliche Vorteile, sondern auch einen reduzierten Preis. Wie der Autobauer mitteilt, erhält man beim Kauf eines der Fiat More-Modelle einen Kundenvorteil von bis zu 5.000 Euro.



Als Fiat Tipo More-Sondermodelle verfügbar sind die Ausstattungsversionen S-Design, Street, Mirror und Lounge. Der Fiat 500X More basiert auf dem Fiat 500X Sport, der Fiat Panda More auf der Modellversion City Cross. Zu allen drei More-Sondermodellen hat Fiat darüber hinaus Versicherungstarife sowie Full-Service-Pakete aufgelegt, die zum festen Preis die Kosten von Wartung und Verschleißteilen abdecken.

