Fit für die neue Caravaning-Saison

In vier bis fünf Wochen starten schon wieder die Osterferien - und damit beginnt auch die Caravaning-Saison 2020. Deshalb wird es für alle Caravan- oder Reisemobilbesitzer so langsam Zeit, ihr über den Winter stillgelegtes rollendes Zuhause wieder frühlingsfit zu machen.



"Es wird Zeit, einen Termin für die Frühjahrsinspektion beim Caravaning-Fachhändler zu vereinbaren", heißt es beim Caravaning Handels-Verband DCHV. "Denn um Caravan und Reisemobil aus dem Winterschlaf zu wecken, bedarf es einiger Reinigungs- und Wartungsarbeiten."



Klar, den normalen "Frühjahrsputz" wie waschen, saugen und wischen kann jeder Caravaning-Fan selbst erledigen. Aber die Überprüfung der Fahr- und Wohnsysteme sollte der Profi übernehmen. Schließlich sind Bremsen, Reifen, Lichtanlage und bei Reisemobilen auch der Öl-, Kühl- und Wischwasserstand für die Verkehrstauglichkeit entscheidend.



Die gründliche Prüfung der Wasserversorgung, der 12-Volt und 230-Volt Stromversorgung, der Gasanlage, des Herds und des Kühlschranks sichert die Funktion aller Wohnsysteme. Die wiederkehrenden Routineuntersuchungen wie TÜV- oder Gas-Prüfung kann der Caravaning-Fachhändler ebenfalls durchführen. Wird dabei ein Fehler gefunden, kann ihn der Fachmann gleich vor Ort beheben.



Der gute Tipp vom Experten: "Im Frühjahr sind die Caravaning-Fachhändler mit der Erstauslieferung von Neufahrzeugen, die auf den Herbst- und Wintermessen gekauft wurden stark eingebunden. Hinzu kommen die zahlreichen Servicetermine anlässlich des Saisonstarts," so DCHV -Präsident Kai Dhonau. "Wer pünktlich zum Saisonstart losfahren möchte, sollte also frühzeitig einen Termin für den Frühjahrscheck vereinbaren."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 06.03.2020