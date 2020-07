Flotter Vierer fürs Öko-Gewissen

Das stärkste Pferd im Opel-Stall wird von drei Motoren angetrieben. Sein Fahrer erlebt ein Beschleunigungswunder, muss aber aufpassen, will er die Vorteile des Elektroantriebs auskosten.

Mit dem Grandland, seit 2017 auf dem Markt, will Opel den attraktiven Markt der Mittelklasse-SUVs aufmischen. Konkurrenten auf diesem Feld sind beispielsweise der BMW X3, VW Tiguan oder Toyota RAV4. Als einer der ersten seiner Klasse stand der Grandland als Plug-in-Hybrid bei den Händlern. Mittlerweile haben die Konkurrenten größtenteils nachgezogen.

Die ursprüngliche, rein verbrennungsgetriebene Version des Opels war das Produkt einer Kooperation von Opel mit PSA, jenem Konzern, der den deutschen Autobauer beinahe zeitgleich zum Verkaufsstart des Grandlands dem US-amerikanischen Konzern abkaufte. Insofern passte der SUV perfekt in die Modellpolitik des französischen Autoriesen, der bei den Rüsselheimern einen harten, aber (zumindest bis vor der Corona-Krise) erfolgreichen Sanierungskurs fährt.

Der französische Bruder des Autos ist der Peugeot 3008 – beide basieren auf der gleichen Plattform. Kein Wunder also, dass der Grandland sich enorm von anderen Modellen aus dem Hause Opel unterscheidet: Das Interieur fühlt sich anders an, und von außen wirkt der Grandland auf den ersten Blick ungewöhnlich kantig.

Seit März läuft der Mittelklasse-SUV in der Hybrid-Version im Eisenacher Werk vom Band, darf also das „Made-in-Germany“-Siege l führen. Vorher wurde er in Frankreich produziert.

Das Vehikel trumpft mit den Vorteilen eines SUV auf– etwa die erhöhte Sitzfunktion, die eine bessere Übersicht garantiert. Zudem sorgt die größere Knautschzone für mehr Sicherheit, wenn es zum Crash kommt. Üblicherweise verfügen diese „Schiffe“ auch über einen größeren Stauraum. Bei der Allrad-Hybrid-Variante des Grandland allerdings geht dieser Vorteil fast flöten, da das Elektroaggregat an der Hinterachse die Kapazität des Kofferraums reduziert.

Die Nachteile der SUVs kennt man: Sie sind schwer, aerodynamisch nicht optimal konstruiert und verbrauchen deswegen mehr Sprit.

Seine speziellen Vorteile schöpft der Grandland Hybrid X Hybrid aus der ausgeklügelten Kombination von Verbrennungs- und Elektrotechnologie. Drei Motoren treiben den Wagen an: eine 1,6-Liter-Vierzylinder und zwei Elektro-Motoren jeweils an Hinter- und Vorderachse. 200 Pferdestärken liefert das Benzin-Aggregat. Rund 100 PS steuern die beiden mit Strom gefütterten Motoren bei.

Damit übertrifft der Opel mit 300 Pferdestärken das Hybrid-Modell des BMW X3 leicht (290 PS) und den Tiguan aus Wolfsburg deutlich (245 PS). Zugleich ist er der Leistungskrösus im Portfolio der Rüsselsheimer: Kein anderer Opel bringt mehr PS auf die Straße.

Das Zusammenspiel der Aggregate lässt sich einfach über das Bordsystem managen: Wer aus welchen Gründen auch immer eine Elektroreserve zurückhalten muss, kann dies so einstellen. Im B-Modus des Getriebes bremst der Wagen über die Stromaggregate. Das verringert den Verschleiß der Bremsbeläge und speist die Batterie mit Energie.

Schöpft man die volle Kraft des Grandland aus, erlebt man ein wahres Beschleunigungswunder. In rund sechs Sekunden von null auf hundert: Das kann sich sehen lassen. Der Fahrer versinkt förmlich im bequemen Ledersitz. Auch bei höheren Geschwindigkeiten zieht das Auto noch ordentlich davon. Das 8-Gang-Automatikgetriebe sorgt für fließende Übergänge. Der Wagen liegt auch dann noch ruhig auf der Straße. Die üblichen Assistenz-Features wie beispielsweise Spurhaltesystem und adaptiver Geschwindigkeitsregler erhöhen die Sicherheit.

Allerdings, das ist das große Manko der Hybrid-Fahrzeuge, sind die Spritsparvorteile dann schnell dahin. Bei einem Tempo jenseits der 140 km/h sind die Stromreserven ratzfatz aufgebraucht und die Nadel der Tankanzeige bewegt sich gnadenlos Richtung Süden.

Der vom Hersteller angegebene Normverbrauch ist dann nur noch das kleine Kapitel einer Öko-Märchenstunde.

Trotzdem können Automobilisten, die eine verbrennungsfreie Mobilität nutzen wollen, guten Gewissens den Grandland erwerben. Im Test legte er bis zu 45 Kilometer rein elektrisch zurück. Beträgt die Distanz lediglich 20 Kilometer, kann man problemlos rein elektrisch zur Arbeit kommen. Besteht entweder nahe am Arbeitsplatz oder zu Hause die Gelegenheit, den Akku aufzuladen, ist das emissionsfreie Pendeln möglich.

Benzin braucht es dann nur bei längeren Strecken. Im Test hat das einwandfrei funktioniert. Der Ladevorgang dauert an einer öffentlichen Ladesäule zweieinhalb Stunden bis zur Kapazität von 80 Prozent. Geben es die persönlichen Voraussetzungen her, benötigt der Grandland 20 Prozent weniger „Treibstoff“ als ein reiner Verbrenner. Interessenten sollten aber ihr Mobilitätsprofil vor dem Kauf genau analysieren. Der Preis für den Opel erscheint mit 51 000 Euro auf den ersten Blick sehr hoch. Bis 2021 gibt es 5625 Euro Prämie von Staat und Hersteller. Da lässt sich die Preiskröte leichter schlucken, wenn man seine persönliche CO2-Bilanz verbessern will.

