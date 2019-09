Flughäfen: Je weiter weg der Parkplatz, desto günstiger

Urlauber kennen das: Wenn man mit dem Auto zum Flughafen fährt und es dort für die Dauer der Ferien abstellt, kann es teuer werden. Richtig teuer. Vor allem dann, wenn man direkt am Terminal parkt. Das Vergleichsportal Check24 hat sich die Preise näher angeschaut - die Unterschiede sind teilweise enorm.



Am Flughafen Münster/Osnabrück kosten zwei Wochen im terminalnahen Parkhaus 375 Euro. Auch am Bodensee- Airport Friedrichshafen (360 Euro) und am Flughafen Berlin-Tegel (239 Euro) werden vergleichsweise hohe Parkgebühren fällig. Den günstigsten Parkplatz in Terminalnähe gibt es dagegen in Paderborn-Lippstadt (78 Euro für zwei Wochen).



Man muss dazu wissen: Alle betrachteten Flughäfen bieten günstigere Alternativparkplätze. Teilweise sind diese auch nur wenig weiter entfernt als die Terminalparkhäuser. Liegen die preiswerteren Parkmöglichkeiten in größerer Entfernung zum Flughafen, gibt es häufig einen kostenlosen Shuttleservice. Ein Vergleich lohnt sich daher auf jeden Fall.



In Münster/Osnabrück etwa zahlen Flugreisende für einen alternativen Parkplatz nur 53 Euro für zwei Wochen - 322 Euro oder 86 Prozent weniger als direkt am Terminal. "Stellen Passagiere ihr Auto während des Urlaubs am Flughafen ab, sollten sie den Parkplatz im Voraus online buchen", rät Guido Thurmann, Leiter Flüge bei Check24. "Häufig sind Online-Angebote günstiger und zusätzlich ist der gewünschte Stellplatz garantiert."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 17.09.2019