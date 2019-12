Flughafen München: Lufthansa-Terminal wird ausgebaut

Der Flughafen München (FMG) ist in seiner Funktion als zweites großes Drehkreuz der Lufthansa nach Frankfurt sehr erfolgreich. Und zwar so erfolgreich, dass das gemeinsam betriebene Terminal 2 bereits heute nahezu ausgelastet ist. Ein Erweiterungsbau soll für Abhilfe sorgen.



Den entsprechenden "Absichtsbrief" (Letter of Intent) haben jetzt FMG-Chef Michael Kerkloh und Wilken Bormann, CEO Lufthansa Hub München, unterzeichnet. Das Projekt sieht vor, das Satellitengebäude des Terminal 2 durch einen rechtwinklig nach Osten anschließenden Baukörper zu erweitern. Der sogenannte "T-Stiel" soll die Kapazität um bis zu zehn Millionen Fluggäste pro Jahr vergrößern.



Die näheren Details der künftigen Kooperation sollen in einem Memorandum of Understanding (MoU) vereinbart werden. Zum Zeitplan und den Kosten gibt es noch keine Angaben.

