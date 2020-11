Ford EcoSport nun auch als "Active"

Das Wort "Active" steht bei Ford für eine besonders kernige Ausstattungs-Linie. Besonders beliebt ist die Outdoor-Optik beim Focus. Nun bietet der Hersteller die "Active"-Version auch für das Crossover-SUV EcoSport an. Weitere Eigenschaften wie die erhöhte Sitzposition sollen für ein Plus an Komfort sorgen.



Hinzu kommen, je nach Baureihe, leistungsfähigere Federungs- und Lenkkomponenten bis hin zu traktionsfördernden mechanischen Sperrdifferenzialen - dies kann speziell abseits asphaltierter Strecken ein spürbarer Vorteil sein. Das 5-türige Crossover-SUV ist in Kombination mit dem 1,0-Liter-EcoBoost-Benziner mit 92 kW/125 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe ab sofort bestellbar. Die Preisliste startet bei 23.882 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 06.11.2020