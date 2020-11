Ford fährt neue Modelle vor

Ford hatte sich den Auftritt natürlich ganz anders vorgestellt. Wie im Grunde alle Autobauer, die inmitten der Corona-Krise neue Autos oder Produkte vorstellen wollen. Die Ford Road Show musste wie so viele Präsentationen in den vergangenen Monaten abgesagt werden. Dabei hatten die Verantwortlichen ihre Begrüßungsrede schon vorbereitet. Was bleibt, sind zumindest die Neuheiten, die der Hersteller im Gepäck hatte.



So zum Beispiel der neue Puma ST - mit 147 kW/200 PS ist das Crossover-SUV das jüngste Mitglied der Puma-Familie zugleich auch das stärkste. Es ist ab sofort bestellbar und kostet ab 31.121 Euro



Der Mustang Mach-E, das rein batterie-elektrisches Crossover- SUV, kommt Anfang 2021 auf den Markt. Ford bietet den neuen Mustang Mach-E wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb (Dual-Elektromotor) sowie mit Standard Range- oder mit Extended-Range-Batterie an. Die Preisliste startet bei 46.900 Euro (inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer).



Der Ford Fiesta - das meistverkaufte Modell von Ford in Europa - kann jetzt auf Wunsch auch mit einem elektrifizierten Antrieb bestellt werden. Motorisch vertraut diese Version auf den Dreizylinder-EcoBoost-Turbobenziner mit 1,0 Liter Hubraum und moderner Zylinderabschaltung in Verbindung mit einem 48-Volt-Mild-Hybrid-System. Im Fiesta entwickelt der EcoBoost Hybrid-Antrieb eine Leistung von wahlweise 92 kW/125 PS oder von 114 kW/155 PS.



Daneben ist auch die dritte Generation des Ford Kuga auf dem Markt: Bestellbar ist das fünftürige SUV ab 26.270 Euro (inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer). Es stehen fünf unterschiedliche Antriebskonzepte zur Wahl.

