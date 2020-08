Ford ist den Unfallursachen auf der Spur

Wo passieren Unfälle, wann und warum? Diesen Fragen geht ein Konsortium unter Leitung des in London ansässigen Ford Mobility-Teams in einem 18-monatigen Projekt nach. Ziel ist es, innovative Technologie zur Vorhersage potentieller Unfall-Schwerpunkte und ihrer Ursachen zu entwickeln. Die Ergebnisse sollen es Kommunen ermöglichen, präventive Verbesserungsmaßnahmen an diesen besonders gefährdeten Straßenabschnitten und Kreuzungen umzusetzen und dadurch das Unfall-Risiko für die Verkehrsteilnehmer zu senken.



Die bei dem Projekt getestete Technologie analysiert Informationen aus unterschiedlichen Quellen - etwa von vernetzten Fahrzeugen und von Sensoren an viel befahrenen Verkehrskreuzungen. Ford hat dazu im Vorfeld rund 700 Pkw und Nutzfahrzeuge in Oxfordshire vernetzt. Deren anonymisierte Telematik-Daten - wie etwa die Betätigung von Brems- und Gaspedal oder der Lenkradeinschlag - werden zusammen mit Informationen von Straßenrand-Sensoren ausgewertet. Sie stammen vom Unternehmen Vivacity Labs und verwenden Algorithmen, um Beinahe-Unfälle zu erkennen und die Bewegungsmuster von Fahrzeugen, Radfahrern und Fußgängern zu analysieren.



"In nicht allzu ferner Zukunft wird jedes neue Fahrzeug ein vernetztes Fahrzeug sein. Wir sehen darin eine Chance, Verkehrsunfälle zu reduzieren und somit Menschenleben zu retten", sagt Jon Scott, Projektleiter City Insights bei Ford Mobility. Das Unternehmen sucht auch mit Behörden in Köln und im spanischen Valencia nach weiteren Möglichkeiten, die Auswertung von vernetzten Fahrzeugdaten und die Analyse der Verkehrsinfrastruktur der Verbesserung der innerstädtischen Verkehrssicherheit zugute kommen zu lassen.

