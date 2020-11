Ford Kuga auch als Voll-Hybrid

Ford intensiviert seine Elektrifizierungs-Aktivitäten: Ab sofort kann der Kuga Voll-Hybrid bestellt werden, und zwar zu Preisen ab 36.798 Euro. Das Kompakt-SUV hat einen 2,5 Liter großen Benziner und einen Elektromotor unter der Haube, die 112 kW/152 PS und 92 kW/125 PS leisten.



Die Systemleistung liegt bei 140 kW/190 PS. Von null auf 100 km/h sprintet der Teil-Stromer in 9,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 196 km/h. "Die Synthese aus effizientem Benziner und der 1,1-kWh-Batterie ermöglicht eine Gesamtreichweite von bis zu 1.000 Kilometern", heißt es aus Köln.



Der Voll-Hybrid ist nach dem Mild-Hybrid mit 48-Volt-Technologie und dem Plug-in-Hybrid schon die dritte elektrifizierte Antriebsoption der Kuga-Familie. Dazu gibt es noch einen 1,5 Liter großen EcoBoost-Turbobenziner in zwei Leistungsstufen plus zwei EcoBlue-Turbodiesel.

Freitag, 20.11.2020