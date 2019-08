Ford mischt im E-Sport mit

Ford steigt in die Welt des E-Sports ein. Die perfekte Bühne dafür ist die Gamescom. Die Computerspiele-Messe findet vom 20. bis zum 24. August 2019 in Köln statt. In Halle 8 bietet der Autobauer Teilnehmern die Möglichkeit, eine Reihe von Spielerlebnissen zu genießen, von 4D-Nervenkitzel bis hin zu Action im Arcade-Stil. Details zum Engagement von Ford im E-Sport-Bereich werden dann ebenfalls verkündet.



Der Kölner Autobauer Ford ist inzwischen fast schon Stammgast auf der Messe, die jedes Jahr Hunderttausende Besucher aus weltweit mehr als 100 Ländern anzieht. 2018 enthüllte das Unternehmen auf der Gamescom den Ranger Raptor, dabei handelt es sich um die Performance-Version des meistverkauften Pick-ups Europas.



2017 qualifizierten sich Gamer, die die schnellsten virtuellen Runden auf dem Ford-Stand gefahren sind, für reale Rennsport-Erlebnisse in einem Focus RS auf der berühmten Rennstrecke von Spa-Francorchamps in Belgien.



Und für diejenigen, die doch eher in der realen PS-Welt zuhause sind, sei gesagt: Der Begriff E-Sport bezeichnet den Wettkampf zwischen Computerspielern. Das Phänomen wird von Millionen von Menschen online verfolgt und findet zudem in den größten Arenen der Welt statt. Ganz nebenbei gibt es in der virtuellen Spiele-Welt auch ein üppiges Preisgeld.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 16.08.2019