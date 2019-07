Ford verzaubert die Welt der Pick-ups

Emojis sollen unsere bisweilen triste Welt etwas bunter machen. Das denkt sich auch Autobauer Ford und will das erste Emoji für Pick-ups entwickeln.



Bleibt nur noch die Frage für nicht ganz so trendige Zeitgenossen: Was ist eigentlich ein Emoji? Ein Emoji (Japanisch für Bildschriftzeichen) ist ein Ideogramm, das für SMS und E-Mail-Programme verwendet wird. Und: Wie es der Name erahnen, lässt, sollen Emotionen, aber auch allgemeine Zustände und Tätigkeiten dargestellt und ausgedrückt werden.



Hätten Sie's gewusst? Jeden Tag werden Milliarden dieser lustigen Dinge via Smartphone und Computer verschickt und empfangen. Unter den derzeit 3.000 offiziell anerkannten Symbolen befinden sich auch unterschiedlichste Transportmittel wie Autos, Roller, Boote, Skilifte und selbst Raumschiffe - jedoch bislang noch kein Pick-up.



Doch da kommt Ford ins Spiel. Die kreativen Köpfe des Automobilherstellers sind der Meinung, es sei an der Zeit, dies zu ändern. Und das Timing ist perfekt: Ausgerechnet am Welt-Emoji-Tag am 17. Juli 2019 kündigt Ford ein neues Emojis an, das einen Pick-up symbolisieren soll. Am Welt-Emoji-Tag wird an die beliebten Piktogramme und Ideographien erinnert, die allerorts in der tagtäglichen elektronischen Kommunikation zum Einsatz kommen.



"Als einige unserer Nutzfahrzeug-Kunden den Wunsch nach einem Pick-up-Emoji äußerten, wussten wir sofort, dass wir hier helfen müssen und können. Denn angesichts der weltweiten Popularität unserer Nutzfahrzeuge gibt es niemanden, der besser geeignet wäre, um ein Pick-up-Emoji an den Start zu bringen", sagt Joe Hinrichs, President, Automotive, Ford Motor Company.



Weil es so schön ist, liefert der Autobauer die passenden Zahlen gleich mit. Im 1. Halbjahr 2019 (Januar bis einschließlich Juni) setzte Ford 26.700 Exemplare des Ranger in Europa ab. Damit sei der Ranger Europas meistverkaufter Pick-up, teilt der in Köln ansässige Konzern stolz mit. Die Monate April bis Juni 2019 waren, bezogen auf die Ranger-Verkäufe in Europa, sogar das beste 2. Quartal überhaupt (+ 8 Prozent gegenüber dem 2. Quartal 2018). Mit 5.016 in Deutschland neu zugelassenen Einheiten legte die Ranger-Nachfrage im 1. Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum laut Ford um sage und schreibe 50,4 Prozent zu.



Die Idee mit dem Emoji ist allerdings nicht ganz neu. Die Ford Motor Company hatte bereits 2018 dem kalifornischen Unicode Consortium vorgeschlagen, einen Pick-up zur Palette der Emojis hinzuzufügen. Das Unicode Consortium, das über die Zulassung neuer Emoji-Entwürfe entscheidet, setzte das Symbol auf die sogenannte "Shortlist" - und nahm es damit in die engere Wahl auf. Ford rechnet damit, dass das neue Pick-up-Emoji Anfang 2020 offiziell zugelassen wird und dann weltweit nutzbar ist.



Das Design des neuen Emojis habe man auf aktuelle Trends abgestimmt, heißt es. "Unser Team hat viel Zeit darauf verwendet, digitale Textformate und Social-Media-Kanäle zu durchzuforsten, um auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Emoji-Nutzer einzugehen", so Craig Metros, Design Director, North America Truck and SUV, Ford Motor Company.



Laut Ford wollen die Menschen Emojis, die selbsterklärend sind. Das Ergebnis der Arbeit sei ein Symbol, das Pick-up-Fans auf aller Welt auf den ersten Blick verstehen und das natürlich zum Versenden eines zusätzlichen "Smiley"-Emojis animieren soll". So oder so: Ford bringt damit neue Emotionen in die Welt der Pick-ups.



Ralf Loweg / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 17.07.2019