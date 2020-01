Ford-Werk Valencia investiert in Hybrid-Technik

Ford will bis Ende des Jahres 14 elektrifizierte Modelle auf den europäischen Markt bringen. Dafür investiert der Konzern 42 Millionen Euro im Werk Valencia. Der größte Teil der Summe fließt in den Aufbau von zwei neuen, hochmodernen Linien für die Montage von Lithium-Ionen-Batterien, die künftig in den Ford-Modellen Kuga Plug-in-Hybrid (PHEV), Kuga Hybrid, S-Max Hybrid sowie Galaxy Hybrid verbaut werden sollen.



Diese elektrifizierten Modelle sollen in Valencia - zusammen mit den Modellen mit konventionellem Antrieb - produziert werden. Die Inbetriebnahme der beiden neuen Batterie-Montagestraßen ist für September 2020 vorgesehen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 17.01.2020