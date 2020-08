Formel E: BMW setzt auch 2021 auf Günther

BMW stellt die Weichen für die kommende Formel-E-Saison: Maximilian Günther wird dem Team auch 2021 als Fahrer erhalten bleiben. Die Münchner werden das zweite Cockpit allerdings neu besetzen, denn Alexander Sims wechselt nach zwei Jahren innerhalb der Formel E.



Günther feierte mit seinem Sieg im erst dritten Rennen für BMW beim Santiago E-Prix einen Einstand nach Maß und trug sich als jüngster Sieger in die Geschichtsbücher der Formel E ein. Lange konnte er sich Hoffnungen auf den Titel machen, doch das Finale in Berlin verlief enttäuschend, am Ende seiner Debütsaison stand Platz neun in der Fahrerwertung mit zwei Siegen und einem zweiten Platz. Sims beendete seine zweite Saison bei BMW als 13. in der Fahrerwertung. Wer neben Günther in Saison 7 den zweiten BMW iFE.21 fährt, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.



"Maximilian wird auf seinen Erfahrungen aus Saison 6 aufbauen, das Team und er werden noch besser aufeinander eingespielt sein. All das führt hoffentlich zu noch mehr Erfolg auf der Rennstrecke", sagt BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt.



Günther meint: "Wir standen in unserem ersten gemeinsamen Jahr dreimal auf dem Podium, davon zweimal als Sieger. In der Fahrermeisterschaft haben wir bis zum letzten Rennen um Platz zwei gekämpft. Das zeigt, wie stark unser Paket war. Die Formel E wird ab der nächsten Saison zur Weltmeisterschaft hochgestuft, und die Vergabe des ersten Weltmeistertitels ist ein zusätzlicher Ansporn für uns. Wir werden weiter hart arbeiten und alles dafür tun, um auch im nächsten Jahr ein Ausrufezeichen zu setzen und weitere Erfolge einzufahren."

