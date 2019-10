Formel E: Generalprobe unter der Sonne Spaniens

Die neue Saison der Formel E wirft ihre Schatten voraus. Und das mit zwei neuen deutschen Herstellern, die inzwischen als Quartett am Start sind. In Valencia testen aktuell alle zwölf Teams der elektrischen Rennserie gemeinsam, bevor die neue Saison am 22. und 23. November in Diriyah (Saudi-Arabien) beginnt.



Die Formel E startet dann mit zwölf Teams, 24 Fahrern und insgesamt zehn Herstellern - darunter neben Audi und BMW erstmals auch Porsche und Mercedes - in ihre sechste Saison.



Als Gründungsmitglied der Formel E stellt sich Audi Sport ABT Schaeffler den alten und neuen Konkurrenten mit einem bewährten Duo: Daniel Abt und Lucas di Grassi haben als einzige Fahrer alle bisherigen Rennen der Formel E in einem Team bestritten und gehen gemeinsam in die sechste Saison. "Diese Konstanz und die eingespielte Zusammenarbeit innerhalb unserer Mannschaft sind unsere großen Stärken in einer so dynamischen und lebhaften Meisterschaft wie der Formel E", sagt Teamchef Allan McNish.



Mercedes setzt beim Debüt auf den Niederländer Nyck de Vries und den Belgier Stoffel Vandoorne, BMW auf Alexander Sims aus Großbritannien und den Deutschen Maximilian Günther.



"Als Bayer ist es natürlich ein Traum, für einen renommierten Hersteller wie BMW und das BMW i Andretti Motorsport Team fahren zu können. Wir harmonieren aus meiner Sicht sehr gut und bereiten uns mit Hochdruck auf den Saisonstart vor. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich das Optimum aus unserem Paket herauszuholen und Top-Resultate einzufahren", sagt Günther.



Auch Saison 6 wird wieder eine Welttournee: Nach dem Auftakt werden bis Ende Juli 2020 zwölf weitere Rennen auf fünf Kontinenten ausgetragen. Am 21. Juni kommt die Formel E nach Deutschland, der ePrix wird dann wie gewohnt in Berlin über die Bühne gehen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 16.10.2019