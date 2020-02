Formel E: Jaguar siegt, Abt fliegt ab

Wildes Formel-E-Wochenende in Mexiko: Mitch Evans hat im Jaguar im vierten Saisonrennen den Sieg gefeiert. Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) wurde Zweiter, während Sebastien Buemi im Nissan als Dritter auf dem Podium stand.



Im Mittelpunkt stand aber Daniel Abt: Der Audi-Fahrer wurde nach einem heftigen Crash im Training zunächst ins Krankenhaus gebracht, konnte letztendlich aber am Rennen teilnehmen.



"Das war der heftigste Aufprall meiner Karriere", sagte Abt. "Ich bin froh, dass die Autos so sicher sind und ich den heutigen Tag relativ unbeschadet überstanden habe. Es war eine tolle Leistung meiner Crew, das Auto überhaupt wieder rennfertig zu bekommen. Aber natürlich war klar, dass es von fast ganz hinten und praktisch ohne Training ein sehr schwieriges Rennen für mich werden würde. Jetzt geht es darum, bis Marrakesch wieder richtig fit zu werden." Abt schied im Rennen vorzeitig aus.



Mit dem Sieg hatten die deutschen Hersteller und Fahrer nichts zu tun. Alexander Sims kämpfte sich um 13 Positionen nach vorne und wurde im BMW Fünfter vor Audi-Mann Lucas di Grassi. Pascal Wehrlein (Mahindra) holte als Neunter ebenfalls (zwei) Punkte.



Der Rest ging leer aus: Maximilian Günther (BMW) fuhr als Elfter knapp an den Punkten vorbei. Andre Lotterer, der von der Pole Position ins Rennen gegangen war, musste nach Schäden an seinem Porsche vorzeitig aufgeben. Ohne Punkte blieb auch das Mercedes-Duo Stoffel Vandoorne und Nyck de Vries.

