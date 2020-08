Formel E startet ab 2021 in Sat.1 durch

Die Formel E bekommt in Deutschland einen prominenteren Sendeplatz: Sat.1 hat sich die Übertragungsrechte langfristig gesichert, wie der Sender bekanntgab. Die Vereinbarung mit der Elektrorennserie gilt ab der neuen Saison, die im Januar 2021 startet.



Die Hoffnung der deutschen Hersteller Audi, BMW, Porsche und Mercedes: Dass die Serie mehr in den Blickpunkt des heimischen Publikums rückt. Denn die Formel E fand im TV immer noch weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Quote bei Eurosport liegt oft unter 100.000 Zuschauern, die gelegentlichen Wechsel in den Livestream von ARD oder ZDF hatten auch keinen Boom entfacht, das Interesse hält sich doch sehr in Grenzen.



"Die Formel E bietet schon jetzt packenden Rennsport auf höchstem Niveau und wird nicht zuletzt deshalb ab 2021 eine offizielle Weltmeisterschaft sein. Unser ran-racing-Team freut sich darauf, diesen faszinierenden Weg des nachhaltigen Formel-Motorsports langfristig medial begleiten und mitgestalten zu dürfen und der Formel E als Rennserie der Zukunft im deutschen Free-TV ein Zuhause zu geben", sagte ran-Sportchef Alexander Rösner.



Aarti Dabas, Chief Media Officer der Formel E: "Deutschland ist ein wichtiger Markt für Formel E-Fans, -Teams und -Partner. ProSiebenSat.1 setzt auf lokale und qualitativ hochwertige Berichterstattung mit viel Expertise und innovativer Darstellung. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit, um Reichweite, Engagement und Affinität für unseren Sport zu steigern. Darüber hinaus ermöglicht diese Partnerschaft uns und unserem Ökosystem, unsere Verbindung zu regionalen deutschen Formel E-Fans durch lokale Aktivitäten zu vertiefen."

