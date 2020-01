Formel E startet wieder durch

Die Formel E nimmt wieder Fahrt auf. Nach der Weihnachtspause steht am kommenden Samstag (18. Januar) das dritte von insgesamt 14 Saisonrennen in Santiago de Chile auf dem Programm.



Nach den ersten beiden Rennen Ende November in Riad führt BMW-Pilot Alexander Sims mit 35 Punkten vor Mercedes-Mann Stoffel Vandoorne (30). Dritter in der Gesamtwertung ist Sam Bird (Virgin Racing/26). Bester Deutscher ist Porsche-Pilot Andre Lotterer auf Platz sechs, er hat 18 Zähler auf dem Konto.



Austragungsort ist wie im Vorjahr der 2,287 Kilometer lange Kurs im Parque O'Higgins, der südlich des Stadtzentrums liegt. Die Strecke wurde in einigen Bereichen neu gestaltet, die Boxengasse verlegt und eine Schikane entfernt. In der vergangenen Saison erlebten Fahrer, Teams und Fans mit 37 Grad die bis heute höchste Temperatur während eines Formel-E-Rennens.

