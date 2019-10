Freie Auswahl: Alle Tickets für Deutschland-GP erhältlich

Bis zum Motorrad Grand Prix Deutschland am Sachsenring ist es noch etwas hin, schließlich steigt das Motorradspektakel im nächsten Jahr vom 19. bis 21. Juni. Aber: Inzwischen sind alle Ticket- und Premiumangebote sowie die Eintrittskarten zum umfangreichen Eventprogramm im Vorverkauf erhältlich. Tagestickets für den Motorrad Grand Prix Deutschland 2020 gibt es ab 29 Euro, Wochenendtickets ab 99 Euro.



Fan von Superstar Valentino Rossi? Ein besonderes Flair herrscht traditionell auf den VR46 Official Fanclub-Tribünen T3/1 und T4. Tickets für die Plätze inmitten des neongelben Valentino-Rossi-Fahnenmeers gibt es ab 59 Euro. Wer dazu einen Blick hinter die Kulissen werfen will, kann für 15 Euro den Pitwalk buchen.



Wer es exklusiv haben möchte, der kann sich Karten für den Sachsenring Club kaufen. Dort gibt es einen Sitzplatz auf der Tribüne T1 mit bestem Blick auf das Renngeschehen, exklusivem Catering am Samstag und Sonntag, dem Zugang zum Boxendach-Bereich und der Gelegenheit, durch das Fahrerlager zu streifen. Die Premiumtickets für den Sachsenring Club sind ab 599 Euro erhältlich.



Alle Tickets und Premiumangebote für den Motorrad Grand Prix Deutschland 2020 am Sachsenring sind online unter adac.de/motogp, telefonisch bei der Ticket-Hotline 03723/8099111 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr) und per Fax unter 03723/8099199 erhältlich.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 31.10.2019