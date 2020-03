Frühjahrsputz fürs Auto

Der Winter hinterlässt Spuren am Auto. Zeit für einen Frühjahrs-Check. Das Auto komplett von innen und außen reinigen, kleine Schäden am Fahrzeug ausbessern, Fahrzeugfunktionen kontrollieren - die Checkliste ist lang. Hersteller haben entsprechende Pakete geschnürt.



Beispielsweise gibt es den "Opel Service 100 Prozent automotiviert". Hinter dem Motto steckt: Die im Winter stark beanspruchten Scheibenwischer werden gewechselt, Klimaanlage und Filtereinheit gewartet. Die Winterräder kommen runter und werden eingelagert. Und für neue Sommerreifen hält die Blitz-Marke spezielle Angebote bereit. So wollen die Opel-Partner dafür sorgen, dass jedes Auto fit für die warme Jahreszeit wird.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 17.03.2020