Führungswechsel bei Mercedes-AMG

Die Buchstaben "AMG" stehen bei Mercedes für Power und Performance. Seit mehr als sieben Jahren führte Tobias Moers das Unternehmen aus Affalterbach durch teilweise turbulente Zeiten. Jetzt verlässt er die Mercedes-Tochter auf eigenen Wunsch und wird neuer CEO von Aston Martin in Großbritannien. Tobias Moers übernimmt die neue Position zum 1. August 2020.



Seine Nachfolge als Vorsitzender der Geschäftsführung übernimmt Philipp Schiemer, derzeit Leiter Mercedes-Benz do Brasil Ltda. Neuer Technik-Chef (Chief Technical Officer) von AMG und Mitglied der Geschäftsführung wird Jochen Hermann, derzeit Leiter Entwicklung eDrive bei der Daimler AG.



"Mit Philipp Schiemer und Jochen Hermann holen wir zwei sehr erfahrene Daimler Manager zu AMG. Sie werden das Unternehmen weiterentwickeln und auf eine neue Ebene führen. Auch für AMG spielt die Elektromobilität in Zukunft eine große Rolle", sagte Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG.



Philipp Schiemer war seit 1987 im Daimler-Konzern in verschiedenen Management-Positionen in Deutschland und Brasilien tätig, unter anderem als Leiter des Produktmanagements der A-Klasse und als Leiter des Bereiches Marketing Mercedes Benz Pkw. Seit 2013 verantwortet er das gesamte Brasiliengeschäft als CEO der Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 26.05.2020