Fünf völlig verrückte Formen der Autoliebe

Über die Liebe der Deutschen zu ihren Autos gibt es viele Geschichten. Für die einen ist es nur ein fahrbarer Untersatz, für die anderen viel mehr, da geht die Leidenschaft fürs Auto noch ein bisschen tiefer. Der Versicherer CosmosDirekt hat fünf Arten von besonderer Autoliebe zusammengestellt.



Beauty Queens: Bunt, bunter, Beauty Queens. Ob nun Rosa Plüsch-Lenkrad, Wackeldackel oder bunte Blümchenkette am Rückspiegel - zu kitschig und zu grell gibt es nicht, ob nun innen oder außen. So wird das Auto zum Zuhause auf Rädern - und zu einem echten Hingucker.



Old Schooler: "Oldie but Goldie" lautet das Motto. Und was liebevoll gehegt und gepflegt wird, wird am Wochenende dann auch stilecht zu einem Club-Treffen oder zu einer exklusiven Rallye ausgeführt. Um zu präsentieren und sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können.



Schrottis: Je weniger Restwert, desto wertvoller. Deshalb stecken sie jeden Cent und jede freie Minute in ihre Rostlaube. Die Aufgabe: Aller Welt beweisen, wie viel noch in der Blechkiste steckt.



Tech-Freaks: Je mehr Technik-Firlefanz, desto besser. Da gibt es dann nicht nur die aufgemotzte Soundanlage für ein echtes Klangerlebnis, sondern auch so Schnickschnack wie einen Massagesitz oder einen Kaffee aus der eingebauten Espresso-Maschine.



Ultras: Das Auto ist ein Heiligtum, und so wird es auch behandelt. Privat-Stellplatz in der Luxusgarage, wöchentliche Premiumwäsche in der ausgewählten Waschstraße - gut ist nicht gut genug. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen italienischen Sportwagen oder die geliebte Familienkutsche handelt - der fahrbare Untersatz hat vor allem einen emotionalen Wert.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 05.12.2019