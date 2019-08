Für schwere Gelände-Aufgaben bestens vorbereitet

Die kantige und hochbeinige Pick-up-Karosserie, die grobstolligen Reifen und der stabile Unterfahrschutz lassen eigentlich keinen Zweifel daran aufkommen: Der Ford Ranger Raptor ist ein für schwere Aufgaben ausgelegtes Nutzfahrzeug. Letzte Zweifel werden von der Lkw-Zulassung beseitigt.

Aber letzten Endes entscheiden die Besitzer, was sie mit ihrem Fahrzeug anstellen wollen. Und wenn sie damit partout nicht ins Gelände möchten, ist dies bei den Qualitäten des robusten Amerikaners zwar jammerschade, aber immer noch vertretbar angesichts seiner Ausstattung und seines Komforts.

Von innen betrachtet gibt der Ranger sich nämlich eher als Reiselimousine. Der ausschließlich als Doppelkabine produzierte Ableger des Rangers bietet fünf Erwachsenen beste Ausbreitungsmöglichkeiten. Ob in der ersten oder zweiten Reihe untergebracht, müssen sie sich in keiner Richtung einschränken. Bein- und Kopffreiheit sind auf dem Niveau einer großen Limousine und die Rückbank ist breit genug, um sich nicht zu sehr auf die Pelle rücken zu müssen.

Die Einrichtung ist zwar nicht auf Luxusniveau, kann aber mit anderen Großserienherstellern mühelos mithalten – das trifft auf die verwendeten Materialien ebenso zu wie auf die Verarbeitung. Die nüchterne Mischung aus Leder und Kunststoff wirkt immerhin so hochwertig, dass man den Wagen am liebsten nicht schmutzig machen würde.

Das lässt sich jedoch kaum verhindern, sobald man den Raptor an die Arbeit lässt. Die erledigt er am besten jenseits befestigter Wege. Die Wattiefe von 850 Millimetern, die Böschungswinkel (32,5 Grad vorne / 24 Grad hinten) und die Bodenfreiheit von 283 Millimetern zeigen denen, die es zu nutzen wissen: Der Spaß mit dem Raptor kennt im Gelände kaum Grenzen. Dafür sorgen außerdem der Allradantrieb mit Untersetzung und 100 Prozent Sperre an der Hinterachse. Selbst steilste Abfahrten meistert der Raptor dank Bergabfahrhilfe.

Die Kraft für diese Einsätze oder dafür, bis zu 2,5 Tonnen Anhängelast zu schleppen, geht dem Pick-up kaum aus. Schließlich setzt Ford auf einen 2,3 Liter großen Vierzylinder-Diesel mit 213 PS Leistung und kraftvollen 500 Nm Drehmoment. Das Ganze portioniert über ein Zehngang-Automatikgetriebe.

Der Alltag wird sich meistens auf der Straße abspielen. Deshalb gibt Ford seinem rustikalen Wagen entsprechende Assistenzsysteme mit: Auffahrwarner, Spurhalteassistent, Abstandstempomat und Verkehrsschilderkennung gehören dazu. Das, und der ausgesprochen gute Fahrkomfort, sprechen für Langstreckenqualitäten. Was die Agilität und das Kurvenverhalten betreffen, müssen gewisse Abstriche gemacht werden. Da ist die Spreizung zwischen Gelände und Straße zu groß.

Groß sollte auch der Geldbeutel sein. So viel Technik hat ihren Preis: mindestens 66 771 Euro. ts

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019