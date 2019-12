Fusion von PSA und Fiat ist perfekt

Die große Auto-Hochzeit kann steigen: PSA Peugeot Citroen und Fiat Chrysler Automobiles haben jetzt ihre Fusion endgültig beschlossen. Das teilten die Unternehmen in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Bei der Fusion soll der viertgrößte Autohersteller der Welt entstehen - nach Volkswagen, Toyota und dem Renault-Nissan-Verbund.



Unter dem Dach des neuen Konzerns werden die Marken Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot und Vauxhall zusammengefasst, die jährliche Kapazität liegt bei rund 8,7 Millionen Fahrzeugen. Auch über Personalien wurde bereits Übereinstimmung erzielt. So soll PSA-Chef Carlos Tavares Vorstandsvorsitzender des gemeinsamen Unternehmens werden. Und FCA-Verwaltungsratsvorsitzender John Elkann soll diese Aufgabe auch im neuen Großkonzern übernehmen.



"Das zusammengeschlossene Unternehmen wird über eine ausgewogene und profitable globale Präsenz mit einem äußerst komplementären und starken Markenportfolio verfügen, das alle wichtigen Fahrzeugsegmente abdeckt, von Luxus-, Premium- und Mainstream-Pkw bis hin zu SUVs und Trucks sowie leichten Nutzfahrzeugen", heißt es aus Paris. Man erwartet sich signifikante Kostenreduzierungen durch Synergie-Effekte.



Der künftige Ober-CEO Carlos Tavares sieht in dem Zusammenschluss "eine enorme Chance, eine stärkere Position in der Autoindustrie einzunehmen, um den Übergang in eine Welt sauberer, sicherer und nachhaltiger Mobilität zu meistern sowie unseren Kunden erstklassige Produkte, Technologien und Dienstleistungen anzubieten". Er sei absolut überzeugt vom "maximalen Erfolg" der Fusion.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 18.12.2019