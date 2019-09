Ganzjahres-Reifen - der ewige Kompromiss

Winterreifen oder einfach Allwetterreifen fürs ganze Jahr? Die Frage steht jetzt wieder im Raum, da im Herbst wieder der Sockenwechsel ansteht. Experten haben die jüngsten Ganzjahresreifen untersucht.



Parktisch sind sie ja, die Pneus für alle Straßenbedingungen. Doch bleiben sie ein ewiger Kompromiss, weil sie weder für den Sommer, noch für den Winter die idealen Eigenschaften besitzen. Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, hat gemeinsam mit der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung acht Allwetterreifen getestet. Das Fazit: Den einen Alleskönner sucht man vergeblich. Kennt man jedoch die Einschränkungen des jeweiligen Modells, können Ganzjahrespneus ein guter Kompromiss sein.



Testsieger mit der Note "sehr empfehlenswert" ist mit 200 von 260 Punkten der Continental "AllSeasonContact", gefolgt vom Fulda "Multicontrol" auf Platz zwei mit dem Testurteil: "empfehlenswert" und 193 von 260 Punkten. Der "AllSeasonContact" biete das beste Gesamtpaket, auch wenn er bei Traktion auf Schnee Schwächen zeige, sagen die Experten.



Fahr- und Bremsverhalten bei Nässe dagegen sind auf dem Niveau der als Referenz getesteten reinen Sommer- und Winterreifen. Der Fulda Multicontrol ist der Primus im Winter. Sowohl bei Traktion und Bremsweg auf Schnee ist er der beste getestete Allrounder und steckt sogar den reinen Winterreifen in die Tasche. Auf nasser Fahrbahn hat der Multicontrol aber vor allem mit Bremsweg und Aquaplaning Probleme.



Die Wertung auf trockener Fahrbahn geht an den Michelin Crossclimate+: Leider kann er bei der Sicherheitswertung im Winter nicht ganz mithalten. Preislich liegen die getesteten Gummis zwischen 420 und 500 Euro für einen Vierer-Satz. Der Nexen N'blue 4Season ist mit unter 350 Euro am preiswertesten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 26.09.2019