Gebrauchtwagen-Hitparade mit einer Überraschung

Dass der VW Golf europaweit den Markt dominiert und auch als Gebrauchter am meisten in Online-Portalen gesucht wird: Das ist keine Überraschung. Doch in einem Land steht der Dauerbrenner in der Such-Historie bei AutoScout24 nicht ganz vorne: bei den Galliern.



Das Ergebnis der Auswertung für Frankreich im Europa Report 2020 der Online-Plattform ist wirklich eine faustdicke Überraschung: Hier dominiert der Ford Mustang das Interesse - mit 2,79 Prozent aller Suchanfragen, gegenüber 2,32 Prozent beim Golf.



In Deutschland liegt der niedersächsische Kompakt-Star natürlich vorne, mit 4,14 Prozent hat er einen komfortablen Vorsprung vor dem 3er BMW mit 3,41 Prozent. Und auch europaweit sind Golf, 3er und dann die Mercedes C-Klasse unterm Strich die beliebtesten Fahrzeugreihen.



"Die gute Performance des Golfs schlägt sich auch auf die preisliche Entwicklung nieder", heißt es bei AutoScout24. So hat er 2020 europaweit mit durchschnittlich 16.422 Euro rund vier Prozent mehr gekostet als im Jahr 2019. Noch stärker hat allerdings der durchschnittliche Angebotspreis des 3er BMW angezogen: Mit 17.589 Euro ist er dieses Jahr 5,2 Prozent teurer als im Vorjahr. Einen Rückgang muss Europas Nummer drei verkraften: Die Mercedes C-Klasse kostete 2020 im Schnitt 24.780 Euro und damit 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr.



Bei den immer stärker nachgefragten Elektrofahrzeugen schafft es Teslas Model S so gut wie überall an die Tabellenspitze in Europa. Ausnahme ist auch hier wieder Frankreich, wo der Renault Zoe die Kalifornier abhängt. In Deutschland, dem wichtigsten Automarkt Europas, fährt der Zoe auf den zweiten Platz, gefolgt vom BMW i3. Mit dem VW e-Golf schafft es noch ein weiteres Modell made in Germany ins Beliebtheitsranking. Die Wolfsburger parken gleich hinter dem Tesla Model 3 auf dem fünften Platz ein.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 17.12.2020